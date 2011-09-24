У Варшаві біля будинку уряду скоєно акт самоспалення

Біля будинку польського уряду у столиці Польщі в п’ятницю здійснив самоспалення 49-річний чоловік, котрий у тяжкому стані доставлений до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, чоловік залишив лист главі польському уряді та лідеру правлячої в країні з кінця 2007 року партії «Громадянській платформі» (РО) Дональду ТУСКУ, в якому пояснив своє рішення позбавити себе життя фінансовими проблемами.

«Пише в ньому про складну родинну ситуацію та свої борги. Інформує, що голосував за РО, але розчарувався», - відзначає TVN24.

За даними польських медіа, чоловік, стан якого лікарі оцінюють як стабільний, працював в Центральному бюро з розслідувань та в податковій адміністрації.

«Стверджує теж, що втратив роботу, бо поінформував міністерство фінансів про порушення в податковій адміністрації, де працював, але чиновники нібито «закрили очі» на порушення законодавства», - повідомляє TVN24.

За даними польського телеканалу новин, чоловік також написав, що день смерті вибрав випадково, але місце самоспалення – ні.