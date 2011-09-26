ЄК бачить прогрес у роботі України з реалізації Плану дій про скасування віз

Брюссель. Єврокомісія побачила прогрес у роботі України з реалізації Плану дій про скасування віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчить перша доповідь про прогрес України в реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму, опублікована на сайті Єврокомісії.

У документі Єврокомісія, зокрема, оцінила діяльність української влади в роботі над законодавством за чотирма основними розділами Плану дій: безпека документів, нерегульована імміграція, громадський порядок і безпека, зовнішні відносини і фундаментальні права.

У своїй доповіді Єврокомісія, зокрема, зазначила «добрий прогрес» у законодавчому процесі у сфері прикордонного контролю, а також відзначила початок роботи у сфері управління міграцією.

«Що стосується законодавчих заходів, зроблених у сфері політики надання притулку, в рамках першої фази Плану дій, були зроблені кроки для початку приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних і європейських стандартів», - наголошується в доповіді.

«Проте додаткові зусилля необхідні для подальшого поліпшення українського законодавства в цій важливій сфері», - додають автори доповіді.

У документі також наголошується на «доброму прогресі» у прийнятті законодавства у сфері боротьби з відмиванням «брудних грошей», протидії фінансуванню тероризму, політики протидії поширенню наркотиків.

«Що стосується боротьби з корупцією, значний перший крок було зроблено з ухваленням антикорупційного закону», - написано в доповіді.

«Значні зусилля повинні бути зроблені для забезпечення його коректної імплементації, включаючи розробку відповідної Стратегії і Плану дій», - наголошується в доповіді.

У документі також зазначається, що Україна зробила перші кроки у сфері запровадження біометричних проїзних документів відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ИКАО), а також почала роботу над переглядом законодавства у сфері фундаментальних прав.

Разом з тим у доповіді наголошується на необхідності ухвалення всестороннього антидискримінаційного закону для забезпечення ефективного захисту громадян від всіх форм дискримінації.

Доповідь підготовлено на основі оцінки виконаної українською владою роботи станом на 8 липня 2011 року.

Друга доповідь про прогрес у сфері реалізації Плану дій по лібералізації візового режиму повинна бути підготовлена Комісією до кінця цього року.

Крім того, восени цього року спеціальна місія ЄС планує відвідати Україну для вивчення прогресу в реалізації Плану дій.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Україна почали візовий діалог 29 жовтня 2008 року.

22 листопада 2010 року на саміті ЄС-Україна в Брюсселі, ЄС надав Україні План дій по лібералізації візового режиму, що припускає проведення законодавчих змін і реалізації цих змін на практиці при постійній оцінці Єврокомісії.