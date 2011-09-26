В Ужгороді відбувся мітинг проти ухвалення закону про скорочення соціальних пільг

В Ужгороді афганці та чорнобильці провели мітинг проти ухвалення закону про скорочення соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходив на площі Народній, біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Участь у акції взяли кілька десятків представників ветеранських організацій області, у тому числі Закарпатської територіальної організації української спілки ветеранів війни в Афганістані, обласної організації ветеранів України та дітей війни, союзу Чорнобильців України тощо.

Активісти громадських об’єднань зачитали звернення до Президента, Верховної Ради та обласної влади, якому висловили свою категоричну незгоду з положеннями законопроекту № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким, зокрема, парламент має намір уповноважити Кабінет міністрів установлювати порядок і розмір компенсацій пільговикам.

З учасниками мітингу зустрівся голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДИДА. Він зокрема запевнив, що обласна влада з розумінням ставиться до позиції ветеранів, але безпосереднього впливу на прийняття законів не має. «Я впевнений, що закон буде прийнятий у зміненому вигляді, і захищатиме позицію пільгових категорій громадян», - сказав О.ЛЕДИДА.

Також керівник Закарпаття запросив активістів ветеранських громадських організацій до особистої розмови. Відтак, акцію продовжило неформальне спілкування в обласній адміністрації. Результатом стала обіцянка О.ЛЕДИДИ виділити на умовах майже безкоштовної оренди приміщення для офісу ветеранської спілки в центрі Ужгорода.

Попри це, яке повідомляють у прес-центрі Закарпатської ОДА, афганці та чорнобильці порушували й питання оздоровлення ветеранів. О.ЛЕДИДА пообіцяв поставити це питання на сесії Закарпатської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Того ж дня, 20 вересня, було створено робочу група представників виконавчої влади, законодавчої і громадських організацій на чолі з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ, з метою доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».