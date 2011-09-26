Мешканці гуртожитків отримали право приватизувати своє житло

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як заявив Президент, віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у яких вони мешкають.

«Кожен українець має бути впевненим у своєму майбутньому у власних стінах», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначили у прес-службі, нова редакція закону передбачає обов’язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.

Згідно із законом, на приватизацію мають право громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п`яти років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

Документ передбачає також подовження на три роки мораторію на відчуження гуртожитків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".