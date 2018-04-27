Соцстандартами бюджету-2012 займеться суд

Профспілки категорично проти запропонованих урядом у проекті держбюджету України на 2012 рік розмірів соціальних стандартів і гарантій, і вимагають їх перегляду. Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профоб'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні заявив про заниження закладених у документі соцпоказиків. Більше того, в судовому провадженні перебуває позов Федерації профспілок (ФПУ) до Міністерства соціальної політики стосовно виписаного в держбюджеті рівня прожиткового мінімуму (не враховується податок з доходів фізичних осіб, що зобов'язав вказувати Конституційний Суд), на підставі якого розраховуються соцнорми. При цьому тристоронній діалог роботодавців, профспілок і держави ніяк не може перейти в прогресивний.

Проблемна «мінімалка»

Почнемо з урядових планів. У проекті головного фінансового розпису країни на наступний рік закладено такі соціальні стандарти: прожитковий мінімум для працездатних громадян зросте на 12,9% - з 1073 грн. до 1134 грн., для осіб, які втратили працездатність - з 822 грн. до 884 грн., мінімальна заробітна плата - з 1073 грн. до 1134 грн.



Начебто можна радіти - підвищення соцстандартів видно не озброєним оком. Але, як зазначив заступник голови ФПУ Сергій Кондрюк, «держбюджет сформований на штучному заниженні соціальних гарантій, прожитковому мінімумі, який на 25% нижчий, ніж фактична вартість товарів і послуг, що входять до споживчого кошика, прийнятого в 2000 році(!)», - зазначив він. Недоплачують «мінімалку», за його словами, на 409 грн., а це стосується 4 мільйонів «бюджетників».



Результатом реалізації урядового бюджету представник ФПУ називає консервацію бідності на рівні 26%. «Зарплати чверті працюючих українців будуть відповідати фактично мізерному прожитковому мінімуму, третина українських сімей буде на грані або за гранню бідності», що, в свою чергу, призведе до ще більшої тінізації економіки та еміграції громадян, підкреслив С.Кондрюк.



У роботодавців свій погляд на дане питання. «Під час проведення консультацій щодо Генеральної угоди про розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2012 рік сторони не дійшли консенсусу. Роботодавці запропонували встановити «мінімалку» на рівні 1098 грн. Профспілки наполягали на тому, що вона повинна перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи з поетапним зростанням з урахуванням утримання непрацездатних членів сім'ї. Зростання мінімальної заробітної плати має здійснюватися темпами, що забезпечують співвідношення до середньої заробітної плати не менше 40%», - йдеться в заяві Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні.



У Міністерстві соціальної політики здивовані заявами профспілок. Як зазначають у відомстві, підписавши в лютому ц.р. Генеральну угоду, СПО профспілок таким чином погодило всі норми соціальних стандартів. «Нас дивує така позиція, оскільки як сторона тристороннього діалогу вони (СПО профспілок - ред.) узгодили з нами підвищення соцстандартів в 2009-2012 рр..», - зазначає прес-служба Мінсоцполітики.



Як вважають у міністерстві, в зв'язку з тим, що профспілкова сторона Генеральної угоди не заявляє про розірвання договору через суд, то проблеми не існує...

«Стандарт» у судовому порядку

Без суду в даному питанні не обійшлося. Федерація профспілок 13 липня ц.р. подала до Окружного адміністративного суду Києва позов до Мінсоцполітики стосовно визначення в структурі прожиткового мінімуму частки податку з доходів фізичних осіб. Представник ФПУ Галина Голіусова пояснила, що даний крок зроблено на підставі рішення Конституційного суду від 22 травня 2008 року. За її словами, встановлюючи рівень соціальних стандартів у проекті держбюджету, уряд тільки індексує їх, не враховуючи обчислення, наприклад, прожиткового мінімуму на підставі «споживчого кошика». Фактично, структура соцстандартів залишається не переглянутою.



На переконання представників СПО профспілок, невідповідність майже на 30% величини запропонованого прожиткового мінімуму його фактичному розміру автоматично призводить до заниження норм державної соціальної допомоги та пенсій.



У міністерстві відмовляються коментувати дане питання до судового розгляду його по суті. Засідання, за словами С.Кондрюка, відбудеться на початку жовтня.



Профспілки також спростовують заяви про те, що вони погодили в тристоронньому порядку соцстандарти в проекті державного бюджету на наступний рік. «Так, ми дуже активно брали участь в діалозі й наполягали на певних пропорціях і тенденціях щодо прожиткового мінімуму, але, на жаль, на ключовому етапі наші пропозиції були проігноровані. Участь у переговорах та узгодження є принципово різними речами», - підкреслив С.Кондрюк.



Між тим, дебати стосовно виписаних в держбюджеті на 2012 рік соцстандартів, швидше за все, не спричинять їх перегляд - грошей на належне підвищення «мінімалки» немає. З цієї ж причини не варто очікувати, що «споживчий кошик», затверджений 11 років тому, набуде нових параметрів. Отже, готуйтеся, співвітчизники, до важких часів...



Юлія Інденко (УНІАН)