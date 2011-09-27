Федерація профспілок подала позов до Мінсоцполітики

Федерація профспілок України (ФПУ) 13 липня 2011 року подала до Окружного адміністративного суду Києва позов до Міністерства соціальної політики щодо визначення в структурі прожиткового мінімуму частки податку з доходів фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомила представник ФПУ Галина ГОЛІУСОВА.

Вона пояснила, що такий крок зроблено на підставі рішення Конституційного суду від 22 травня 2008 року. За її словами, встановлюючи рівень соціальних стандартів у проекті держбюджету, уряд лише індексує їх, не спираючись на обчислення, наприклад, прожиткового мінімуму на підставі «споживчої корзини». Фактично структура соцстандартів залишається не переглянутою.

«Щоб показати податок із доходів фізлосіб у структурі прожиткового мінімуму, міністерство має розкласти його. Але воно не може цього зробити», - зазначила Г.ГОЛІУСОВА.

На переконання представників спільного представницького органу профспілок на національному рівні, невідповідність майже на 30% величини запропонованого прожиткового мінімуму його фактичному розміру автоматично призводить до заниження норм державної соціальної допомоги і пенсій.

У Мінсоцполітики відмовляються коментувати це питання до його судового розгляду по суті. Засідання, за словами заступника голови ФПУ Сергія КОНДРЮКА, відбудеться на початку жовтня ц.р.

Нагадаємо, згідно з проектом держбюджету наступного року, рівень прожиткового мінімуму для працездатних громадян підвищиться на 12,9% - із 1073 грн. до 1134 грн., для осіб, які втратили працездатність – із 822 грн. до 884 грн.