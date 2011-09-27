Другий рівень пенсійної системи може бути введений з 2015 року - Тігіпко

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що другий рівень пенсійної системи може бути введений з 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

«Другий рівень пенсійної системи, відповідно до законодавства, буде «включатися» в країні в тому разі, якщо бюджет Пенсійного фонду не буде збитковим, тобто не буде мати дефіциту, - пояснив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що у 2009 році дефіцит бюджету ПФУ становив 30 млрд. грн., у 2010 – 34 млрд., у 2011 – близько 21 млрд. За словами міністра, це найгірший прогноз для 2011 року.

«Наступного року ми ще не зможемо ввести другий рівень пенсійної системи. У мене є переконання, що 2013-й бюджетний рік для пенсійної системи буде беззбитковим», - повідомив С.ТІГІПКО, зазначивши, що другий рівень пенсійної системи може бути введений з 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Серед іншого, законом визначаються параметри функціонування ІІ рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду (ПФ). Передбачається, що другий рівень буде заснований на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження системи виповнилося не більше 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% із подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.