Найближчим часом влада вирішить проблеми воїнів-афганців - Тігіпко

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО обіцяє, що найближчим часом влада вирішить проблеми воїнів-афганців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з воїнами-афганцями.

«Вони (афганці – УНІАН) чітко заявили, що не хочуть ніяких змін у законодавстві і поставили низку питань, які ми найближчим часом почнемо з ними вирішувати», - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, влада має докласти всіх зусиль, щоб афганці не виходили на акції протесту. «Я не боюся, що хтось вийде на демонстрації, але влада повинна робити все для того, щоб це не відбувалося», - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Того ж дня, 20 вересня, було створено робочу група представників виконавчої влади, законодавчої і громадських організацій на чолі з віце-прем`єр-міністром України С.ТІГІПКОМ, яка мала займатися доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і реформою пільг для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та ветеранів. Віце-прем`єр-міністр зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами та чорнобильцями, які протестували біля Верховної Ради. Він запевнив, що всі рішення уряду та парламенту щодо проекту закону N9127, який змінює умови надання пільг, будуть прийматися тільки після консультацій з їхніми представниками.

26 вересня керівник громадської організації "Ніхто, крім нас" Борис НОВОЖИЛОВ заявив, що представники громадських організацій, які організували акції протесту проти скасування пільг, вийшли з переговорів з С.ТІГІПКОМ.