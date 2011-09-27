ВГО «Ніхто, крім нас» ініціює проведення всеукраїнської акції протесту

Всеукраїнська громадська організація «Ніхто, крім нас» ініціює проведення всеукраїнської акції протесту.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив представник організації Борис НОВОЖИЛОВ.

«Ми оголосили про проведення 14 жовтня в місті Києві Всеукраїнського форуму громадських організацій... Ми ухвалюємо рішення про всеукраїнську акцію протесту, ухвалюємо рішення, де вона проходитиме, коли вона проходитиме», - заявив він.

Крім того, Б.НОВОЖИЛОВ нагадав, що мітинг під стінами парламенту 20 вересня ц.р. був п`ятою за рахунком акцією організації під стінами Верховної Ради.

ВГО «Ніхто, крім нас» висуває наступні вимоги: відмінити розгляд і голосування за законопроект №9127, яким скасовуються пільги для ряду категорій громадян. «Перша вимога – це скасування всіх антисоціальних законів, перший крок – це скасування голосування за законопроект №9127 і перегляд усіх антисоціальних законопроектів, які ухвалювалися», - сказав Б.НОВОЖИЛОВ.

Друге – ухвалення закону про вибори, який би дав виборцям чіткий перелік кандидатів, за яких вони голосують. «І найголовніша вимога, від якої ми не відмовилися, - не буде сенсу, що ми робитимемо далі, якщо не буде цієї вимоги, - вимога це – саморозпуск Верховної Ради», - наголосив він.

За словами лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, проведення мітингу під стінами парламенту 20 вересня 2011 року не було силовою акцією. «Нашою метою не були ні бунти, ні революції, ні будь-яке кровопролиття, - зазначив О.КОВАЛЬОВ, коментуючи мітинг. - Одна з наших вимог була – саморозпуск Верховної Ради».

«Проявом цього всього, так би мовити детонатором, став закон (законопроект – УНІАН) №9127, який зачіпає права більш як 10 млн. громадян України. Найголовніше те, що ми припинили ухвалення цього закону», - відмети він.

Також учасники громадської організації не згодні з тим, що їхні дії 20 вересня під стінами парламенту деякі журналісти назвали екстремістськими. «Під стінами Верховної Ради екстремізму не було», - заявив представник ВГО «Ніхто, крім нас» Петро РЯБЕНКО.