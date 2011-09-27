Рівень безробіття в Україні за методологією МОП склав 8,2%

В Україні рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-червні 2011 року становив 8,2%, безробітними вважалися 1,811 млн. громадян віком 15-70 років.

Відповідні дані розміщено на офіційному сайті Державної служби статистики.

Зокрема, рівень безробіття серед працездатних громадян у січні-червні п.р., за даними МОП, становив 8,9% - 1,809 млн. осіб.

Довідка УНІАН. У 2010 році рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротився з 9% до 8,1% (населення віком від 15 до 70 років).

Зокрема, рівень безробіття серед працездатних громадян скоротився минулого року з 9,8% до 8,8%.