Сесію Полтавської облради пікетують афганці і чорнобильці

Сесію Полтавської обласної ради пікетують афганці, чорнобильці, соціалісти і комуністи

Як передає кореспондент УНІАН, з 9.30 ранку перед стінами Полтавської обласної ради почався пікет афганців і прихильників СПУ і КПУ.

Пікетники виступають проти реформ, що проводяться керівництвом країни, і тримають в руках прапори Соцпартії і Компартії, «Союзу афганців» і ГО «Ніхто окрім нас».

Загалом на площі перед облрадою зібралося більш як 300 людей.

«Ми організували захід з метою недопущення ухвалення законів Верховною Радою врозріз з Конституцією, які обмежують або ж зменшують права громадян України», - зазначив голова фракції соціалістів у Полтавській облраді Степан БУЛЬБА.

Промовці висловилися проти голосування у ВР в другому читанні законопроекту № 9127, який звужує пільги 16 категоріям громадян.