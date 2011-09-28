КМДА розглядає можливість підвищення зарплат соціальним працівникам

Столична влада розглядає можливість збільшення у наступному році доплат соціальним працівникам.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, який зустрівся сьогодні з представниками соціальних служб, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Ми шануємо і поважаємо тих, хто опікується пенсіонерами, інвалідами, дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, одинокими матерями… Праця соціального працівника завжди була і залишається однією з найблагородніших у світі. Вважаю несправедливим існуючий сьогодні в соціальних службах рівень заробітних плат. Тому ми розглядаємо можливість збільшення у 2012 році доплат соціальним працівникам за напружену роботу», - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ зауважив, що для багатьох із присутніх актуальна проблема житла.

«Наступного року особливу увагу приділимо програмі, за якою місто та держава виплачують 50% вартості квартири, придбаної киянином», – висловив переконання голова КМДА.

Як повідомлялося, понад 5 тис. працівників соціальної сфери опікуються в Києві понад 650 тис. пенсіонерів та близько 205 тис. сімей з дітьми. Середня заробітна плата працівників соціальних служб становить нині 2 тис. грн. Вони також отримують надбавку за складність і напруженість роботи в розмірі до 20% від посадового окладу, матеріальну допомогу на оздоровлення, усі передбачені чинним законодавством надбавки та доплати.