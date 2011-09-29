ВР може не проголосувати за скасування пільг – Литвин

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що ВР може не проголосувати за скасування пільг, якщо Кабінет міністрів перекладатиме відповідальність на парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю «5 каналу» спікер сказав, що «на найближчому пленарному тижні у планах ВР немає розгляду цього питання (йдеться про розгляд у другому читання законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким передбачено скасування пільг – УНІАН)».

Він зазначив, що Кабмін пообіцяв, що проводитиме діалог з представниками громадських організацій, в тому числі афганцями, чорнобильцями. В.ЛИТВИН наголосив: «Я вважаю неправильною політикою, коли звучить теза, що, мовляв, у нас розмови не виходить , тепер м’яч на полі ВР».

«Верховна Рада при такому підході, якщо він далі буде демонструватися, може прийняти рішення, щоб першу частину закону прийняти, де йдеться про гарантії виконання судових рішень, а заключні положення, де йдеться про право Кабміну регулювати видатки соціальних законів, – не розглядати», – підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, спільна відповідальність за дії в державі має лежати на уряді і на всій ВР.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що нинішня опозиція також відповідальна за сьогоднішню ситуацію, бо коли в 2008 році ухвалювався бюджет, а фракція БЮТ була проурядовою, то тоді «було зупинено дію 66 законів на суму 105 млрд. грн.».

Сьогодні, за словами спікера, фактично «запропоновано те саме».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Того ж дня, 20 вересня, було створено робочу група представників виконавчої влади, законодавчої і громадських організацій на чолі з віце-прем`єр-міністром України С.ТІГІПКОМ, яка має займатися доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і реформою пільг для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та ветеранів. Віце-прем`єр-міністр зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами та чорнобильцями, які протестували біля Верховної Ради. Він запевнив, що всі рішення уряду та парламенту щодо проекту закону N9127, який змінює умови надання пільг, будуть прийматися тільки після консультацій з їхніми представниками.