У Тернополі представники громадськості та партій пікетують облдержадміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні тримають національні прапори, прапори ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», партій «Громадянська позиція», «Наша Україна», транспаранти з написами «Поверніть гроші потерпілим від Чорнобильської катастрофи», «Владо! Досить красти!», «Президента, уряд, Верховну Раду – на мінімальну зарплату!, «Геть брехунів від влади!», «Почаївська лавра – наша святиня», «Захистимо Україну від московських загарбників».

У своїх промовах виступаючі критикують економічну, соціальну та культурну політику держави, зокрема обурюються «псевдореформами, вилученням з підручників з історії розділів про боротьбу українського народу за незалежність», намаганням вилучити з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, Почаївську лавру.

Керівники обласної організації Конгресу української інтелігенції та обласної спілки політв’язнів наголошували на необхідності підвищити соціальні стандарти життя українців, яким дедалі важче «виживати в умовах безгрошів’я та низьких пенсій».

Також на пікеті звучали вимоги припинити політичні репресії і спільно шукати вихід з кризи.

«Лише примітивні політики знаходять резерви не в економічних реформах, не в прибутках магнатів, які бісяться з жиру, а в зболених родинах афганців та чорнобильців. Ці люди виконали свій обов’язок і ніхто не сміє забирати в них останню копійку. Пора припинити антилюдську кампанію і проти людей пенсійного віку. Подальше погіршення ситуації неминуче призведе до Всеукраїнського страйку, який змете владні структури», – підсумував під час виступу Степан БАРНА, координатор Комітету опору диктатурі, члени якого організували пікет ТОДА.