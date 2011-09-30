Луганські депутати відмовилися від звернення до влади щодо законопроекту №9127

Сьогодні під час сесії Луганської міської ради депутати відмовилися ставити на голосування запропоноване фракцією комуністів звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів з протестом проти прийняття законопроекту № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», який скасовує пільги 16 категоріям громадян.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, звернення все ж було оголошене на сесії.

Депутатам пропонувалося висловити протест проти ухвалення законопроект № 9127, який пройшов перше читання у Верховній Раді України 9 вересня поточного року.

Зокрема, у зверненні йдеться: «Ми, депутати Луганської міської ради, вважаємо своїм обов`язком захищати права та інтереси усіх луганців, що заробляють на життя своєю власною працею, віддали своє здоров`я і сили на благо держави і взяли на себе величезну відповідальність за долю країни. Саме тому від імені громади м. Луганськ ми закликаємо Кабінет міністрів України негайно відкликати з Верховної Ради України законопроект № 9127; Верховну Раду України зняти з розгляду законопроект № 9127».

Крім того, Луганській обласній раді пропонувалося на найближчій сесії дати принципову оцінку законопроекту № 9127 і прийняти відповідне звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів України.