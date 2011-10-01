Непопулярні реформи в Україні погано підготовлені – Пасхавер

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає, що реформи в Україні, які не знаходять підтримки у населення, погано підготовлені.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Якщо реформа непопулярна, то вона погано підготовлена. Якщо пояснити вам погане, то воно не стане хорошим. Ви повинні в конструкцію реформи завжди і в усьому вводити такі амортизатори, які б робили, принаймні, населення нейтральним до цих реформ. Якщо ви цього не робите, то це ваше недопрацювання", - сказав О.ПАСХАВЕР.

На його думку, влада завжди повинна бути готова до того, щоб корегувати саму "конструкцію реформ", а не пояснення для населення.

"Якщо ж ви озброїлися гаслом: "Я роблю корисну справу, але вона непопулярна", то ви й винні", - заявив О.ПАСХАВЕР.

Експерт також здивувався, що влада, через невідомі причини, приховує механізми протидії кризовим явищам, які нібито закладені в проекті державного бюджету на 2012 рік.

"Закладені в бюджеті цифри засновані на припущенні, що кризових явищ не буде. Але тоді покажіть нам, громадянам, що буде, якщо таке падіння відбудеться. Де у вас закладені механізми амортизації? Припустимо, вони є. Які вони? Говорять, що вони є. Але чому тоді ви від нас їх приховуєте? Ви що, якийсь фонд створили? Яким чином ви діятимете? У програмі розвитку народного господарства, відображенням якої є бюджет, повинен бути план "А" і план "Б" – антикризовий, знаючи який, ми розраховуємо на уряд. Він не може запобігти кризі, бо вона сильніша за будь-який уряд. Але ми можемо знати, що уряд піклується про нас: він максимально компенсує наші втрати. Ось це й є соціальна політика. Я цього не побачив у бюджеті", - зазначив О.ПАСХАВЕР.