В Україні 1 жовтня набирає чинності закон про пенсійну реформу

Із сьогоднішнього дня набирає чинності Закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", прийнятий парламентом 8 липня 2011 року.

Цим законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – в 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.

Підвищення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься поступово за такою схемою: у 55 років вийдуть на пенсію ті, хто народився до 30 вересня 1956 року включно; у 55 років 6 місяців – із 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року; в 56 років – із 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року; в 56 років 6 місяців – із 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року; в 57 років – із 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року; в 57 років 6 місяців – із 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року; в 58 років – із 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; в 58 років 6 місяців – із 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; в 59 років – із 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; в 59 років 6 місяців – із 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; в 60 років – із 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Також законом передбачається компенсатор більш пізнього виходу на пенсію: «Жінкам, які народилися в період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, нарахованого відповідно до ст. 27 цього закону, в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців пізнішого виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку».

До 1 січня 2015 року збережена можливість (за бажанням) для жінок виходити на пенсію після досягнення 55 років. Таке право матимуть ті жінки, які звільнилися з роботи за наявності страхового стажу не менше 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії зменшується на 0,5% за кожен повний або неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Виплата дострокової пенсії не здійснюється у випадку, якщо жінка продовжує роботу або працевлаштується.

Підвищено також граничний вік перебування на державній службі до 60 років для жінок і 62 років - для чоловіків. До ухвалення закону граничний вік перебування на державній службі становив 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.