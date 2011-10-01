Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє посилити соціальний захист пенсіонерів та ветеранів.

Про це йдеться у його зверненні з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, розміщеному на сайті глави держави.

«Щороку 1 жовтня ми вшановуємо людей старшого покоління, які присвятили своє життя становленню рідної країни і нині беруть активну участь у її розбудові, залишаючись для усіх нас моральною опорою», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, захист і підтримка громадян літнього віку є пріоритетним напрямом та головним обов`язком держави й суспільства. «Для досягнення цієї мети нами обрано курс на проведення системних реформ, що сприятимуть підвищенню соціальних стандартів та поліпшенню добробуту наших співвітчизників», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, перші найскладніші кроки вже зроблено, і на часі – запровадження на законодавчому рівні дієвого механізму осучаснення пенсій, що дасть можливість значно підвищити їхній розмір та посилити соціальний захист ветеранів і пенсіонерів.

«Ці актуальні й непрості питання і надалі перебуватимуть під моїм особистим контролем», - пообіцяв глава держави.