Клюєв: сьогодні до ВР надійде угода про результати домовленостей з пільговиками

Сьогодні після обіду до Верховної Ради надійде текст угоди про результати домовленостей з пільговими категоріями громадян, які протестували проти скасування їхніх соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

А.КЛЮЄВ зазначив: «Текст угоди буде після обіду поданий до голови Верховної Ради і ви всі (народні депутати – УНІАН) зможете з ним ознайомитися».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували ВР з вимогою не ухвалювати документ.

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей. Їм намагалися завадити правоохоронці. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли представники фракцій більшості та пообіцяли, що того тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закон, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання законопроекту.

30 вересня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ від імені Кабінету міністрів підписав меморандуми з представниками всеукраїнських громадських організацій афганців і чорнобильців щодо врегулювання питань соціального захисту цих категорій громадян.

Меморандуми передбачають створення постійно діючих Консультаційних рад між урядом і громадськими організаціями для спільного визначення подальших дій з підвищення рівня соціального захисту.