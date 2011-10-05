Азаров вимагає від міністрів активізувати роз’яснювальну роботу щодо реформ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від міністрів активізувати роботу з громадськими організаціями із роз’яснення реформ, які проводяться в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Вимагаю, звертайтесь до людей, говоріть правду про реальний стан речей, активізуйте зустрічі з громадськими організаціями. Особисто підкреслюю - використовуйте для цього будь-яку можливість. Кожен з вас повинен знайти контакти з громадянами», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, ці контакти можуть бути у формі особистих зустрічей, проведення прес-клубів, спілкування на сторінках соціальних мереж. При цьому глава уряду сказав, що відсутність чітко сформульованої позиції міністра розглядатиметься як серйозний службовий недолік.

«Особливо обурює, коли члени уряду вчасно не реагують на видумки або відверту брехню. Всі свідки того, як була запущена свідома провокація, мовляв, закон про державні гарантії виконань рішень судів скасовує пільги чорнобильцям та іншим, і всім відомо, на який протест підбурювало це людей. Парканами від цієї проблеми не відгородишся», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що лише після проведення таких акцій протесту посадовці, які відповідають за соціальну політику, провели переговори із чорнобильцями про вирішення цієї проблеми.