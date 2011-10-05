До КС надійшло подання депутатів щодо конституційності Пенсійної реформи

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ряду законів України в редакції Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, дві опозиційні парламентські сили «Фронт Змін» та «БЮТ-Батьківщина» звернулись до Конституційного Суду із поданням про визнання неконституційним закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», ухваленого 8 липня 2011 року (№ 3668-VI).

Підставою для визнання цього закону неконституційним повністю є порушення встановленої Основним Законом процедури його розгляду та прийняття, а також звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян України, зазначається в конституційному поданні.