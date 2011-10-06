Мінсоцполітики ініціює новий принцип оплати "лікарняних"

Міністерство соціальної політики України пропонує встановити застрахованим особам оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності в результаті захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації у розмірі 80% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Текст цього проекту урядової постанови розміщено на офіційному сайті міністерства.

На сьогодні оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності здійснюється залежно від страхового стажу: 60% середньої зарплати для осіб із страховим стажем до 5 років, 80% – для осіб із стажем від 5 до 8 років, 100% – для осіб із стажем понад 8 років. При цьому пропонується, що застрахованим особам, які на час набуття чинності цієї постанови мали страховий стаж понад 8 років, дні тимчасової непрацездатності оплачуються в розмірі 100% середньої зарплати.

Встановлення розміру оплати застрахованим особам перших 5 днів тимчасової непрацездатності незалежно від страхового стажу запропоновано з метою спрощення для працедавця обчислення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності, звільнивши його від обов`язку визначати страховій стаж.

Запропонований підхід враховує міжнародний досвід. Згідно з положенням Конвенції №102 Міжнародній організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення, допомога на випадок тимчасової непрацездатності може не виплачуватися за перші три дні. Європейський кодекс соціального забезпечення також передбачає можливість періоду очікування щодо виплати грошової допомоги на випадок хвороби, який не повинен перевищувати перших трьох днів.

Досвід європейських країн свідчить, що в багатьох з них застосовується період очікування, а в перші дні непрацездатності компенсується менший відсоток заробітку, в разі тривалої хвороби цей відсоток збільшується. Так, в Італії в перші 20 днів непрацездатності, а у Франції в 30 днів виплати здійснюються в розмірі 50% заробітку, в подальшому – близько 70%. У Словаччині розмір виплати в перші три дні становить 25%, далі – 55%. У Росії особи, що пропрацювали менше 8 років, одержують виплати в розмірі 60% доходу, від 8 до 15 років – 80%, більше 15 років – 100%.