Незалежні профспілки вимагають від влади виконання соцгарантій

Незалежні профспілки вимагають від влади виконання соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова Вільної профспілки працівників освіти і науки України Володимир ФУНДОВНИЙ.

«Якби було дотримано законодавство, то в Україні жилося б краще, ніж в інших країнах світу», - відзначив він.

В.ФУНДОВНИЙ також зазначив, що сьогодні незалежні профспілки виступають і за розширення прав найнятих робітників.

За словами голови Конфедерації вільних профспілок України, народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, соціальні стандарти, закладені в проекті державного бюджету наступного року, істотно занижені.

З ним згоден народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ. За його даними, реальне відставання мінімальної заробітної плати, закладеної в проекті бюджету, від рівня життя становить 40-50%.

За його словами, базові соцстандарти, закладені в проекті бюджету-2012, розраховуються за методологією 12-річної давності.

«Антисоціальна тенденція чітко простежується в проекті бюджету на 2012 рік - там істотно занижуються соціальні стандарти, починаючи з базового прожиткового мінімуму. Він розраховується за методологією 12-річної давності – там (у споживчій корзині – УНІАН) є в розділі необхідних товарів, які споживає людина, гумові калоші, які вона має носити три роки», - зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Крім того, уряд грубо порушує законодавство щодо рівня першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, який значно занижено на сьогодні й наступного року також не досягне рівня мінімальної заробітної плати.

М.ВОЛИНЕЦЬ впевнений, що тільки незалежні об`єднання громадян можуть вплинути на проблеми соціального захисту громадян і виконання владою своїх обов`язків з фінансування даних гарантій. За його словами, незалежні профспілки сьогодні активно поповнюють свої лави: «Громадські організації активно працюють, вже ніхто нікого не агітує, просто приходять представники різних громадських організацій, які дають свої кандидатури до складу ради і заявляють про свою активну участь. І це, можливо, вперше в Україні відбувається такий процес організації всіх громадських організацій».