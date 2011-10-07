Кабмін планує в 2012 році спрямувати на виплату пільг 5,2 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України в 2012 році планує направити на виплату пільг громадянам 5,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи в парламенті на Годині уряду, заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«З року в рік ми збільшуємо ті статті витрат, які забезпечують відповідний соціальний захист для громадян», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, в 2010 році в державному бюджеті було передбачено 5,9 млрд. грн. коштів для виплати соціальних гарантій, зокрема на пільги - 4,1 млрд. грн., на субсидії — 1,8 млрд. грн., у 2011 році – 7 млрд. грн., з них на пільги — 4,9 млрд. грн., на субсидії — 2,1 млрд. грн. На 2012 рік заплановані соціальні витрати в сумі 7,4 млрд., зокрема на пільги — 5,2 млрд. грн., на субсидії — 2,2 млрд. грн.