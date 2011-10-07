Запропоновані зміни в оплаті «лікарняних» зменшать витрати роботодавців – експерт

Ініціатива Міністерства соціальної політики оплачувати перші 5 днів тимчасової непрацездатності в розмірі 80% середньої зарплати зменшить витрати роботодавців у далекій перспективі. Найближчим часом ці витрати не скоротяться, а можуть, навпаки, дещо збільшитися.

Таку думку УНІАН висловив директор департаменту розвитку соціального страхування Федерації роботодавців України (ФРУ) Юрій КУЗОВОЙ, коментуючи проект урядової постанови, підготовленої міністерством.

«У перспективі це дасть позитив. Це зроблено не лише для того, щоб дещо зменшити зловживання, але й щоб дещо збалансувати той «злощасний фонд» (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – УНІАН)», - зазначив Ю.КУЗОВОЙ.

За його словами, перших п`ять днів тимчасової непрацездатності в Україні оплачує роботодавець, проте саме стільки часу в основному тривають «лікарняні»: «Якщо брати загальну суму виплат на «лікарняні», то перші п`ять днів платить роботодавець, але середня тривалість «лікарняного» в нашій країні 4,8 днів, коливається від 4 до 5 днів. Тобто, ви розумієте, що більшість витрат по «лікарняних» припадає все-таки на роботодавців».

Крім того, нововведення торкатиметься виключно тих, хто на сьогодні не має 8-річного стажу. «Це стосуватиметься тих, хто недавно почав свою трудову діяльність, і ще не має 8 років стажу, але зверніть увагу, що тих осіб, які на сьогодні 60% (середнього окладу при тимчасовій непрацездатності – УНІАН) отримують, вони виграють...» - говорить Ю.КУЗОВОЙ, зазначаючи, що виплати по «лікарняних» їм будуть збільшені на 20%.

Для тих же, хто на сьогодні вже має 8-річний стаж, діятимуть нинішні норми оплати перших 5 днів «лікарняних»: «Ті, хто на сьогодні не мав права на 100% (виплат при тимчасовій втраті працездатності – УНІАН), вони його вже й не отримають, а ті, хто мав право, воно за ними залишається».

За словами Ю.КУЗОВОГО, проект постанови прописано достатньо грамотно, права громадян на певні виплати зберігаються, але змінюються для тих, хто поки не досяг потрібного стажу.

Нагадаємо, на сьогоднішній день оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності здійснюється залежно від страхового стажу: 60% середньої зарплати для осіб зі страховим стажем до 5 років, 80% – для осіб зі стажем від 5 до 8 років, 100% – для осіб зі стажем понад 8 років.