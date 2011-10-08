У Донецьку пройшов профспілковий мітинг проти бідності

У Донецьку перед будівлею обласної державної адміністрації обласна федерація профспілок провела багатолюдний мітинг проти бідності, приурочений Всесвітньому дню боротьби за гідну працю і Міжнародному дню боротьби з бідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі учасників протесту, які прибули з різних районів міста Донецька, а також інших навколишніх міст регіону, представляли обласні і міські профспілкові організації працівників охорони здоров`я, працівників освіти й науки, працівників машинобудівної галузі, територіальні організації Укрвуглепрофспілки та ін.

Мітингувальники тримали в руках плакати: «Президент! Захисти наші конституційні права!», «Трудящим гідну заробітну плату!», «Геть бідність!», «Мораторій на підвищення цін і тарифів!», «Не допустити ухвалення антисоціальних законів!», «Єдину тарифну сітку – відповідно до закону!» тощо.

Усі виступаючі наголошували на необхідності підвищення життєвого рівня працюючої людини в Україні, засудили скорочення робочого дня, безробіття, низькі тарифні ставки і відсутність сьогодні державних гарантій на гідну працю і відпочинок.

Голова Донецької обласної ради профспілок Володимир ПАСТУШЕНКО відзначив, що, попри те, що в країні відзначається зростання обсягів виробництва, зберігається тенденція до зростання середньої заробітної плати, скорочення боргів із зарплати на підприємствах-банкрутах, «але проблеми практичного забезпечення принципів гідної праці продовжують залишатися гострими».

«У нашій області 20 тисяч трудящих працюють у режимі неповного робочого дня, а значить не одержують належної заробітної плати, 43 тисячі людей мають доходи нижчі за прожитковий мінімум. Сьогодні нам держава гарантує прожитковий мінімум, який на 20% нижчий за розрахований за фактичними потребами», - сказав В.ПАСТУШЕНКО.

За підсумками акції було озвучено основні вимоги мітингувальників, висунутих владі, - це справедлива і гідна оплата праці, безпечні умови праці, надійний соціальний захист, .забезпечення трудящих якісними робочими місцями.