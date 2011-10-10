Донецьким метробудівцям найближчими днями повністю виплатять борги із зарплати – губернатор

Працівникам донецького ТОВ «Донецькшахтометробуд» найближчими днями буде повністю погашена заборгованість із заробітної плати, яка не виплачувалася впродовж 7 місяців.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Він нагадав, що нещодавно після пікетування Донецької облдержадміністрації метробудівцями він займався цією проблемою, прокуратурою області було порушено кримінальну справу за фактом невиплати заробітної плати працівникам цього підприємства, і тепер є позитивний результат.

«Виходили, як ви знаєте, працівники метробуду, їх почули губернатор, прокуратура. Було порушено кримінальну справу, і тепер людям виплачують швидкими темпами заробітну плату», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ. При цьому він відзначив: «Найближчими днями, я думаю, вона буде повністю погашена».

Довідка УНІАН. За даними Профспілки працівників вугільної промисловості України, через повну відсутність бюджетного фінансування робіт ТОВ «Донецькшахтометробуд» з підтримки вже побудованих потужностей донецького метрополітену працівникам не виплачували зарплату 7 місяців (останній заробіток їм перерахували за лютий 2011 року). Борг метробудівцям станом на 20 вересня становив 3,3 млн. грн. (трудовий колектив підприємства налічує 202 чол. - УНІАН), а з урахуванням обов`язкових нарахувань на зарплату, штрафів і пені, які нараховуються на прострочені платежі, комунальні послуги, вся сума боргу становить 8 млн. грн.

20 вересня донецькі метробудівці пікетували Донецьку облдержадміністрацію, вимагаючи погашення боргів із зарплати.