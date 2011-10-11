У Кременчуці пройшов мітинг проти скасування соціальних пільг

У Кременчуці Полтавської області учора ввечері відбувся мітинг чорнобильців, афганців і дітей війни проти скасування їм соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на дощ і сильний вітер, на мітинг зібралося понад 200 чоловік. На трибуні висів плакат «Кременчук проти Азаровщини».

Представники громадських організацій чорнобильців, афганців, ветеранів і дітей війни виступають проти прийняття Верховною Радою законопроекту №9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», котрий, як вважають учасники мітингу, дасть можливість державі в ручному режимі вирішувати, чи надавати пільги людям чи ні, тобто, заблокує прийняття судами рішень на користь пільговиків і позбавить їх компенсаційних виплат.

«Згідно з розділом 2 законопроекту, працівники міліції, прокуратури, чорнобильці, сім`ї, які проживають на території радіоактивного забруднення, ветерани війни, медичні працівники, ветерани праці та інші громадяни похилого віку, пожежники, гірники, жертви нацистських переслідувань, інваліди війни одержуватимуть передбачені законом пільги, тільки якщо Кабмін цього захоче», - йдеться в листівці, яку поширював на мітингу ліквідатор аварії на ЧАЕС, полковник запасу Анатолій МОКРИЙ.

Голова кременчуцької організації «Союз Чорнобиль» Віталій БЄЛІЧЕНКО і голова організації «Діти війни» Євдокія СТАРУШКО, які виступали на мітингу, заявили, що суди всіляко затягують розгляд справ про пільги, а Пенсійний фонд затягує виплати, новий же закон приведе до того, що і звернення до судів стануть марними.

Учасники акції прийняли рішення направити резолюцію мітингу у Верховну Раду, Президенту України, Уповноваженому ВР з прав людини з вимогою не приймати законопроект № 9127.