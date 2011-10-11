Єдине об’єднання працедавців буде створене у листопаді

У листопаді цього року на базі Федерації працедавців України (ФРУ) буде створено Єдине об`єднання працедавців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації працедавців України з посиланням на рішення, прийняте на засіданні Ради ФРУ.

Зокрема, на 29 листопада 2011 року призначено проведення об`єднувального з`їзду українських організацій працедавців.

Виступаючи на засіданні Ради ФРУ, Голова Об`єднаного руху працедавців України бізнесмен Дмитро ФІРТАШ сказав, що працедавці повинні максимально консолідувати свої зусилля і можливості для подолання сучасних економічних викликів. Серед основних завдань він назвав захист національного виробника, розвиток внутрішнього ринку і створення нових робочих місць в Україні.

"У нинішній непростій економічній ситуації Україна як ніколи потребує сильної підтримки з боку бізнесу. Ми створюємо робочі місця, ми платимо податки, ми експортуємо продукцію, ми забезпечуємо приплив валюти в країну. І тут держава залежить від нас. Тому ми повинні грати активну роль в економічному посиленні нашої країни", - сказав Д.ФІРТАШ.

За його словами, уряд України йде назустріч українським працедавцям. Зокрема, підписана генеральна угода про співпрацю з МЗС України, найближчим часом пройдуть предметні переговори українського бізнесу з діловими колами Індії і Китаю. Також триває робота над угодами про співпрацю з Державною митною службою, Антимонопольним комітетом України, Державною податковою службою.

На цей момент в Україні є понад 20 всеукраїнських галузевих і міжгалузевих організацій працедавців. Планують, що після їх об`єднання Федерація працедавців України представлятиме інтереси підприємств, на яких працюють більше половини зайнятих в реальному секторі економіки України.

Учасники засідання Ради ФРУ прийняли рішення про прийняття у Федерацію десяти нових членів. Серед них - Всеукраїнська асоціація працедавців, "Укрлегпром", об`єднання працедавців металургів, працедавців гірників, працедавців медичної і мікробіологічної промисловості України та інші. Асоційованими членами ФРУ стали асоціації "Укравтопром", "Виноградарі і винарі України", Національна асоціація цукровиробників, Всеукраїнська організація деревообробної промисловості. Таким чином, за останній рік новими членами ФРУ стали вже 18 організацій.

Об`єднувальний процес працедавців, який почався в Україні на початку 2011 року, пройшов практично в усіх європейських країнах. Єдині структури працедавців діють у Франції, Бельгії, Великобританії, Австрії та інших європейських країнах.