Рівень безробіття досі не повернувся на докризовий рівень - Азаров

Рівень безробіття в Україні у першому півріччі 2012 року на 1,8% перевищує показник 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Криза пройшла по долях людей, і ринок праці досі не відновився на докризовому рівні. Якщо у 2007 році рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці становив 6,4%, то у першому півріччі 2011 року, навіть після скорочення порівняно з минулим роком, все одно сягає 8,2%. Я наголошую на цій проблемі: маємо справу не з відсотками, а з живими людьми», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що створення нових робочих місць – це ключова ланка економічної політики уряду. Крім того, прем’єр наголосив, що роботодавці та експерти повинні формувати прогноз попиту на трудові ресурси на 10-15 років наперед. «Проблему диспропорції між тим, які фахівці шукають роботу, і тим, на яких є попит, треба вирішувати принципово і на довгу перспективу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Також він доручив Міністерству соціальної політики разом з Міністерством фінансів набагато більше приділяти уваги організації і фінансуванню питань перекваліфікації та підвищення кваліфікації працюючих.