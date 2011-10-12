Безробіття у Великобританії досягло 17-річного максимуму

Рівень безробіття у Великобританії побив рекорд останніх 17 років: кількість безробітних за останні місяці збільшилася ще на 100 тисяч осіб, повідомляє газета The Independent.

Рівень безробіття серед молодого населення також досяг максимуму за останні сім місяців, склавши 991 тис. осіб. Кількість британців, які одержуючих допомогу з безробіття, склала 1 млн 597,2 тис. осіб.

Згідно з останніми даними, у серпні кількість безробітних збільшилася на 19,1 тис., передає "Газета.Ru".