«Спільна справа»: податківці незаконно проводять обшук в офісі воїнів-афганців

Громадянський рух «Спільна справа» заявляє, що податкова міліція незаконно проводить обшук в офісі організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас".

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Спільна справа”, «напад» на офіс було вчинено сьогодні близько 11.00 силами озброєних працівників податкової міліції Києва. Під час захоплення приміщення було побито працівницю офісу Юлію ЛІТОХІНУ.

«Співробітники Печерського райвідділу міліції, які були викликані на місце подій, відмовляються фіксувати правопорушення, що були вчинені нападниками, зокрема, й побиття жінки», - стверджує прес-служба руху.

Відомо, що податкові міліціонери керуються у своїх діях постановою Макіївського міського суду Донецької обл. Постанова була надана до виконання макіївському слідчому, якого на місці подій немає. Доручення від нього податківці також не мають. Тобто, усі їхні дії є незаконними, заявляють у русі «Спільна справа». У постанові про обшук квартири лідера організації «Ніхто крім нас» Олександра КОВАЛЬОВА, крім того, невірно вказана адреса.

До офісу прибувають члени організації. Вони заблокували податківця, який завдав декілька ударів в обличчя Ю.ЛІТОХІНІЙ, і вимагають від працівників Печерського райвідділу міліції затримати його як правопорушника.

«Міліція відмовляється. Афганці, яких стає все більше, планують вчинити громадянський арешт усіх податківців, присутніх в офісі, з огляду на неправомірність їхніх дій та злочинну пасивність міліції», - сказано у повідомленні.