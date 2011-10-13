Янукович: держава повинна переглянути механізм соціальних виплат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що держава повинна переглянути механізм соціальних виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час спілкування з колективом ВАТ «Подільський цемент» у Хмельницькій області.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, нині діючий механізм цих виплат «робить людей залежними від держави, принижує їх».

В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу на важливість збільшення пенсій та мінімальної заробітної плати. «Дуже важливо, щоб пенсія, мінімальна зарплата були такими, щоб дозволяли людям гідно жити», - сказав він.

Президент також висловив переконання, що в Україні має збільшуватися кількість представників середнього класу.

«Середній клас має зростати – і це буде справедлива соціальна політика», – зауважив Президент. Він вкотре наголосив, що головною метою української влади є подолання бідності. У цьому зв’язку В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вже сьогодні в Україні знижується рівень безробіття та покращується ситуація в економіці.