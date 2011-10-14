Янукович підписав закон щодо прискорення примусового видворення іноземців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила даний закон 22 вересня.

Закон спрямований на прискорення здійснення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства шляхом скорочення строків адміністративного провадження у справах про їх затримання і примусове видворення.

Даним законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Кодекс доповнено статтею 183-5 «Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства». Нею визначається, що позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх видворення, а також позовні заяви органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства і затримання їх у зв’язку з таким видворенням подаються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідного органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або СБУ.

Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, вирішуються судом у місячний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про затримання з метою забезпечення можливості подальшого видворення, які розглядаються невідкладні.

Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом за обов’язковою участю сторін.

Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах у частині затримання іноземців та осіб без громадянства підлягають негайному виконанню. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі. Судові рішення у визначених адміністративних справах можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п’ятиденний строк з дня їх проголошення.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги.

Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах, передбачених частиною першою цієї статті, подаються до адміністративного суду без сплати судового збору.