Сьогодні порядок у Києві охоронятимуть 2 тис. міліціонерів. Організатори обіцяють зібрати на акції 30 тис. осіб

Охорону громадського порядку сьогодні на центральних вулицях столиці під час проведення партіями та громадськими організаціями масових заходів здійснюватимуть близько двох тисяч співробітників міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві, партії та громадські організації подали до столичної міської державної адміністрації заявки про участь у акціях майже 30 тисяч осіб.

За даними ЦГЗ, зокрема Комуністична партія України подала заявку на участь 200 осіб в заходах біля пам’ятника Леніну на Бесарабській площі.

Водночас ВО "Свобода" планує провести 25-тисячний мітинг біля пам’ятника Тарасові Шевченку й пішу ходу із святковим концертом на Михайлівській площі.

Як зазначили в київському главку міліції, враховуючи таку кількість людей, вказаних у заявках, охорону громадського порядку на центральних вулицях столиці здійснюватимуть близько двох тисяч співробітників міліції.

При цьому у ЦГЗ закликають громадян, які братимуть участь у святкових заходах, бути толерантними один до одного і не порушувати порядок.

Як повідомляв УНІАН, до Київської міської державної адміністрації на сьогодні надійшло 9 заявок від партій та рухів про намір провести масові громадські заходи в центрі столиці 14 жовтня.