Губернатор Закарпаття звернувся до народних депутатів з проханням відновити зимовий час

Голова Закарпатської облради Іван БАЛОГА звернувся до народних депутатів з проханням відновити зимовий час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної ради.

Сьогодні І.БАЛОГА надіслав листа усім 450 народним депутатам за результатами позачергової шостої сесії обласної ради VІ скликання.

«Надсилаємо звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте на пленарному засіданні позачергової шостої сесії обласної ради щодо відміни постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2011 року № 3755-VI «Про зміну порядку обчислення часу на території України», - йдеться у листі.

Зазначене звернення, як уточнюють у прес-службі Закарпатської облради, підготовлено за участі науковців лабораторії космічних досліджень та кафедри фізіології медичного факультету Ужгородського національного університету, підтримано широкою громадськістю і населенням краю.