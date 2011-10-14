У 2012 році у депутатів не буде певних пільг, запевняє Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що народні депутати будуть позбавлені ряду пільг вже у 2012 році.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, опублікованому на сайті агентства, коментуючи збільшення витрат на фінансування парламенту у 2012 році.

"Витрати на Раду збільшилися не більше, у пропорційному відношенні, ніж витрати на соціальні виплати. Це один момент. Другий момент - це те, що, на жаль, наші попередні колеги не оплачували ніяких робіт, які проводилися для парламенту", - сказав О.ЕФРЕМОВ. Зокрема, за його словами, ремонтували приміщення Верховної Ради на вулиці Садовій, 3а, і борги накопичилися на суму 26 млн. грн. "Їх же потрібно було віддавати будівельним організаціям, які зробили ці роботи. І там немає ніякої корупції", - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів зазначив, що дав доручення керівникові Регламентного комітету, і була створена спеціальна група для вивчення так званих пільг для депутатів. "Я сподіваюся в законодавчому порядку прибрати їх ще до прийняття бюджету 2012 року. Там є смішні витрати, які навіть не виплачують парламентарям. У нас їх 450, але під цю марку пільгові статті "освоює" обслуговуючий персонал Верховної Ради. Усе те, що супроводжує і забезпечує депутатську роботу, у бюджеті залишиться. Те, що не супроводжує, повинно бути забране. Цього року, я думаю, нам вдасться це зробити", - сказав він.