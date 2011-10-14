Форум громадських організацій 3 листопада проведе всеукраїнську акцію протесту

Форум громадських організацій України проведе 3 листопада всеукраїнську акцію протесту з вимогою розпуску Верховної Ради і проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію сьогодні схвалили на зборах форуму громадських організацій, проведених у Будинку письменників за ініціативою ВГО "Наступ", Коаліції учасників Помарнчевой революції і "Ніхто, окрім нас".

Згідно з рішенням форуму, 3 листопада будуть проведені акції в кожному обласному центрі України, за результатами яких в обласні держадміністрації будуть передані заяви про визнання нелегітимності нинішнього складу парламенту.

У випадку, якщо місцева влада не визнає необхідності розпуску парламенту, 5 листопада кожна область делегує трьох своїх представників у Київ, де відбудеться засідання громадської ради для визначення подальших дій.

Крім того, форум прийняв рішення направити кожному з 450 народних депутатів лист з вимогою розпуску парламенту. "Своєю безвідповідальною, антинародною і антидержавною діяльністю ви остаточно вичерпали ліміт нашого терпіння. Ви дискредитували себе щоденним звуженням і відміною соціальних, економічних і громадянських прав і свобод, погіршенням нашого життя, знищенням майбутнього наших дітей, постійними спробами перетворити наш народ на рабів і жебраків. Цинічним ігноруванням Конституції, голосуванням чужими картками, самовільним продовженням своїх повноважень ви поставили себе поза законом. Ви втратили юридичну легітимність і громадське визнання. Ви повинні піти самі. Інакше ми вам допоможемо це зробити" - сказано в затвердженому сьогодні форумом листі.

Одночасно форум звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА: "Інформуємо Вас про те, що Всеукраїнський форум громадянського суспільства, який відбувся в Києві 14 жовтня, керуючись статтею 5 Конституцій України прийняв рішення про негайний розпуск Верховної Ради України VI скликання і невідкладне проведенні виборів народних депутатів України".

Представники Форуму громадянського суспільства заявляють, що єдиною метою їх звернення до В.ЯНУКОВИЧА є отримання від нього як гаранта Конституції відповіді, чи гарантує він народу України, як єдиному носію державної влади, право на відгук своїх представників.

Як повідомив один з організаторів Форуму громадянського суспільства Олександр ДАНИЛЮК, збори повинні були відбутися сьогодні у Будинку вчителя, але в наданні залу було відмовлено, і вони вимушені були звернутися в Союз письменників для проведення форуму в його приміщенні. Проте, у зал не змогли потрапити усі охочі: близько 400 осіб чекали закінчення форуму перед Будинком письменників. Оскільки Будинок письменників знаходиться поряд з Адміністрацією Президента, цю територію охороняли представники міліції в посиленому режимі.