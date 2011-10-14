В Україні на 10 робочих місць претендує 48 осіб

В Україні у вересні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 осіб (на 1 січня п.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2011 року становила 420 тис. осіб, що на 28,3 тис. осіб менше, ніж на 1 вересня п.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 жовтня 2011 року становила 87,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

Держстат також повідомляє, що у вересні п.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з серпнем на 6,5%, або на 27,9 тис. осіб, і на 1 жовтня становила 404,5 тис. осіб.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 25,8%, або на 140,4 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 жовтня 2011 року становив 1,5% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 жовтня п.р. одержували допомогу з безробіття, становила 281,1 тис. осіб, що на 9,4%, або на 29,2 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 вересня п.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 жовтня 2011 р. становила 885 грн., що на 7 грн. більше, ніж на 1 вересня п.р.