Сьогодні ФПУ проводить всеукраїнську акцію протесту проти бідності

Сьогодні, 17 жовтня, з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю Федерація профспілок України проводить всеукраїнську акцію «Профспілки проти бідності», в якій, як планується, візьмуть участь майже 10 тисяч представників трудових колективів підприємств, установ, організацій всіх галузей економіки та регіонів України.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі ФПУ, акція у формі ходи розпочнеться о 10.00 з проведення мітингу на Майдані Незалежності у Києві.

Мітинг відкриє голова ФПУ, народний депутат України Василь ХАРА. Після цього учасники акції підуть до Будинку уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України.

За підсумками акції буду прийнято резолюцію з вимогами та пропозиціями до представників влади.