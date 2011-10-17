Мітинг ФПУ на Майдані Незалежності зібрав 1,5 тис. людей
11:04, 17 жовтня 2011Соцполітика
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На Майдані Незалежності у Києві близько 1,5 тис. осіб беруть участь у мітингу, організованому Федерацією профспілок України до Міжнародного дня боротьби з бідністю.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить в рамках всеукраїнської акції «Профспілки проти бідності».
На Майдані зібрались представники профспілок багатьох підприємств з різних регіонів України.
Після мітингу учасники акції підуть до Будинку уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України.
За підсумками акції буду прийнято резолюцію з вимогами та пропозиціями до представників влади.
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