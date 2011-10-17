Профспілки вимагають від влади забезпечення соціальних прав усіх трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, яку було ухвалено на мітингу представників Федерації профспілок України, який проходив на Майдані Незалежності у Києві з нагоди Всесвітнього дня боротьби з бідністю.

Зокрема, профспілки вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити конституційне право на працю, її гідну оплату та пенсії. Також вони вимагають від Гаранта Конституції забезпечити невтручання в органів влади в статутну профспілкову діяльність.

Від Верховної Ради профспілки вимагають забезпечити у проекті державного бюджету на 2012 рік встановлення мінімальних зарплат та пенсій на рівні об’єктивно вирахуваного прожиткового мінімуму.

Від Кабінету міністрів профспілки вимагають проведення реального соціального діалогу під час проведення соціально-економічних реформ.

Як йдеться в резолюції, у разі невиконання вимог профспілкових організацій вони готові розпочати масові акції протесту на захист прав працівників усіх сфер.

Після закінчення мітингу на Майдані Незалежності близько 2 тисяч представників ФПУ організованою колоною рушили до будівлі Кабінету міністрів для проведення пікету. Зараз колона рухається правим краєм проїжджої частини вулиці Хрещатик і буде підніматися по вулиці Грушевського у напрямку Будинку уряду.

Колону представників ФПУ супроводжують декілька працівників міліції.