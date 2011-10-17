Профспілки завершили акцію, присвячену дню боротьби з бідністю

Представники профспілок завершили свою акцію з нагоди дня боротьби з бідністю на Майдані Незалежности у Києві.

Як повідомляв УНІАН, представники профспілок провели мітинг під будівлею Кабінету міністрів України, пройшли повз будівлю Верховної Ради, а потім вулицями Шовковична і Лютеранська колоною пройшли повз будівлю Адміністрації Президента.

Мітингувальники скандували: "Бідності НІ!" і "Гідну зарплату"!.

Після цього учасники акції спустилися на вулицю Хрещатик і на Майдані Незалежности завершили свою акцію.