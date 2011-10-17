Профспілки завершили акцію, присвячену дню боротьби з бідністю
14:28, 17 жовтня 2011Соцполітика
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Представники профспілок завершили свою акцію з нагоди дня боротьби з бідністю на Майдані Незалежности у Києві.
Як повідомляв УНІАН, представники профспілок провели мітинг під будівлею Кабінету міністрів України, пройшли повз будівлю Верховної Ради, а потім вулицями Шовковична і Лютеранська колоною пройшли повз будівлю Адміністрації Президента.
Мітингувальники скандували: "Бідності НІ!" і "Гідну зарплату"!.
Після цього учасники акції спустилися на вулицю Хрещатик і на Майдані Незалежности завершили свою акцію.
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