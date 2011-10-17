Литвин розповів, що буде з законом про соцпільги

Верховна Рада України у четвер, 20 жовтня, планує розглянути законопроект "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", яким передбачається скасування пільг для багатьох категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні профільний комітет отримав доручення завершити розгляд поправок до цього законопроекту.

«Моя позиція така, що його треба прийняти в частині механізму реалізації рішень судів. Що стосується прикінцевих положень, в яких йшлося про скасування та відтермінування пільг, то цей розділ потрібно виключити», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зауважив, що у прикінцевих положеннях законопроекту необхідно зафіксувати домовленості, досягнуті між урядом та громадськими організаціями, в тому числі чорнобильців, воїнів-афганців тощо.

Крім того, додав він, в державному бюджеті на 2012 рік необхідно чітко зафіксувати ті суми коштів, які будуть виділені на виплати пільговикам.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

30 вересня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ від імені Кабінету міністрів підписав меморандуми з представниками всеукраїнських громадських організацій афганців та чорнобильців щодо врегулювання питань соціального захисту цих категорій громадян.