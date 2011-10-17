Держбюджетом на 2012 рік не передбачено зменшення витрат на соцвиплати – Єфремов

Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що держбюджет наступного року не передбачає зменшення жодної соціальної виплати, а зарплати працівникам бюджетної сфери будуть підвищені на 23%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив сьогодні на брифінгу після Погоджувальної ради в кулуарах ВР.

«У державному бюджеті наступного року по жодній статті фінансування бюджетної сфери не закладено менше коштів, ніж було раніше. Це принциповий підхід», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

Більш того, за його словами, в держбюджеті наступного року фінансування всіх соціальних виплат буде збільшено на 23%.

«Це говорить про те, що працівникам бюджетної сфери буде підвищена заробітна плата десь на 23%. Враховуючи, що передбачувана інфляція наступного року прогнозується в рамках 7,5%, зростання доходів населення по цій категорії - 13,5%», - підкреслив голова фракції Партії регіонів.

«У держбюджеті на 2012 рік по жодних соціальних виплатах ніяких зменшень не буде. Вони або залишаться на колишньому рівні, або будуть зростати», - підсумував О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні запропонував парламенту на вечірньому засіданні 20 жовтня розглянути проект державного бюджету на 2012 рік.