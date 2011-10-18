У Донецькій області «Фронт змін» розпочав збір підписів «проти Януковича»

Донецька обласна організація політичної партії «Фронт Змін» оголосила про те, що в регіоні починається збір підписів проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомили у прес-службі облорганізації з посиланням на керівника територіальної організації «Фронту Змін» Олександра ЯРОШЕНКА.

За його словами, в області встановлюються намети, в яких збиратимуться підписи під листівкою «Я проти ЯНУКОВИЧА!», які з`являться в усіх великих містах Донецького регіону. Активісти збиратимуть підписи в людних місцях у невеликих містах, селах і селищах.

«Ми звертаємося до жителів Донецької області із закликом – скажіть «НІ» Президенту, скажіть главі держави правду про те, що було зроблено ним і його владою за останні два роки. Правду про те, що ви стали жити не краще, як він вам обіцяв, а гірше», - закликав жителів О.ЯРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що звертається до кожного жителя Донецької області: «Прийдіть до наших наметів і поставте свій підпис - і знайте, що ви зараз розписалися за краще життя, за нову Україну - без ЯНУКОВИЧА».