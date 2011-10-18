У Севастополі через найвищу інфляцію найнижча зарплата – профспілки

У Севастополі за рахунок найвищого індексу інфляції найнижча реальна зарплата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам голова міської ради профспілок Олена КАЛУЖЕНКО у понеділок під час проведення акції, присвяченої Всесвітньому дню дій за гідну працю і Міжнародному дню боротьби з бідністю.

"Профспілки Севастополя, і мене, як профспілкового працівника, хвилює те, що хоча середній рівень зарплати в місті займає по Україні ніби непогане, восьме, місце але за рахунок того, що індекс інфляції по країні у нас найвищий - за підсумками півріччя 114% - у результаті реальна заробітна плата в Севастополі найнижча", - сказала вона.

"Тобто, ми гірші за усі (у цьому контексті) регіони, ми на 27 місці. Це означає, що на номінальну масу грошей, які сьогодні отримує севастополець, він може купити менше товарів, послуг і тому подібне. Це прямий показник бідності", - підкреслила О.КАЛУЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники профспілкових організацій і трудових колективів провели у понеділок в Севастополі акцію протесту проти антисоціальних реформ уряду. Вона відбулася у будівлі міськдержадміністрації і була присвячена Всесвітньому дню дій за гідну працю і Міжнародному дню боротьби з бідністю.

Учасники акції висунули ряд соціально-економічних вимог до Кабінету міністрів і парламенту.