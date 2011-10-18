ВР підвищила одноразову грошову допомогу військовослужбовцям при звільненні

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 275 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей”.

Передбачено, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

Крім того, внесено зміни до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Передбачено, що особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим законом і звільняються зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення зі служби за віком, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.