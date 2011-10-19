ЄК не бачить прямого впливу угоди про ЗВТ з СНГ на відносини України з Євросоюзом

Брюссель. Європейська комісія не бачить прямого впливу підписаної Україною угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами СНД на стосунки з ЄС.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ.

"Країни СНД, включаючи Україну, вільні в укладенні торгових угод відповідно до своїх економічних пріоритетів, включаючи інші угоди про ЗВТ", - сказав він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що зона вільної торгівлі не є Митним союзом (як, наприклад, союз Росії, Білорусі і Казахстану) і не припускає введення загальних митних тарифів на зовнішніх кордонах.

"Ця угода про зону вільної торгівлі не має прямого впливу на наші торгові стосунки", - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД в Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.