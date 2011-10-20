Близько 200 осіб пікетують ВР, протестуючи проти звуження соціальних пільг
10:15, 20 жовтня 2011Соцполітика
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Близько 200 осіб пікетують Верховну Раду, протестуючи протии звуження соціальних пільг.
Як передає кореспондент УНІАН, вони кричать: «Ганьба!», а в цей час голова парламенту Володимир ЛИТВИН на сходах ВР зустрічає еміра Держави Катар шейха Хамада бін Халіфи Аль ТАНІ.
Учасники акції тримають плакати: «Азаров і Тігіпко – руки геть від захисників Вітчизни!», «Ні – звуженню соціальних гарантій», «Досить робити жебрака з трудової людини!».
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